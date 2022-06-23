Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Kadroya en az 2 golcü katmak isteyen Beşiktaş, bu mevkii için ilk imzasını attırmak üzere.
Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'a geri dönüyor
Wout Weghorst, Sörloth ve Seferovic gibi isimlerle görüşen Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun ile de anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık anlaşama sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
- 5 Ocak 2018 tarihinde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22.5 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, 1 Şubat 2021- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yarım dönem Beşiktaş'a kiralanmıştı.
🚨Cenk Tosun, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Everton'dan ayrıldığını açıkladı. pic.twitter.com/wSNtUllGFi
🚨Cenk Tosun, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Everton'dan ayrıldığını açıkladı. pic.twitter.com/wSNtUllGFi— SPOR (@yenisafakspor) May 23, 2022