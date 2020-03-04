PREMİER LİG

Cenk Tosun'dan kötü haber: Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Crystal Palace idmanında sakatlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un EURO 2020'de forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devre arasında Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, sakatlığını nedeniyle sezonu kapattı.

Devre arasında Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, sakatlığını nedeniyle sezonu kapattı.

Fotoğraf: JASON CAIRNDUFF

Sezon ortasında daha fazla forma şansı bulabilmek adına Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Dün yapılan idmanda dizinden sakatlanan oyuncunun MR sonuçlarının beklendiği ancak ilk gelen bilgiler ışığında sezonun kapattığı aktarıldı.

Öte yandan Crystal Palace yetkilileri, milli oyuncunun EURO 2020'yi kaçırabileceğini belirtti.

Cenk Tosun: "Çok üzgünüm"

Milli futbolcu sakatlığıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada, "Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır" dedi.

  • Milli futbolcu, EURO 2020 öncesinde Ay-Yıldızlıların en güvendiği isimlerdendi. Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 16 gol atma başarısı göstermişti.

Cenk Tosun Premiere Lig'deki ilk golünü attı
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Cenk Tosun Premiere Lig'deki ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü Burnley deplasmanında kaydetti. Sağ kanattan yapılan ortada seken topu iyi takip eden Cenk sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.


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