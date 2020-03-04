Cenk Tosun'dan kötü haber: Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Sezon ortasında daha fazla forma şansı bulabilmek adına Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Dün yapılan idmanda dizinden sakatlanan oyuncunun MR sonuçlarının beklendiği ancak ilk gelen bilgiler ışığında sezonun kapattığı aktarıldı.

Öte yandan Crystal Palace yetkilileri, milli oyuncunun EURO 2020'yi kaçırabileceğini belirtti.

Cenk Tosun: "Çok üzgünüm"

Milli futbolcu sakatlığıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada, "Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır" dedi.

Milli futbolcu, EURO 2020 öncesinde Ay-Yıldızlıların en güvendiği isimlerdendi. Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 16 gol atma başarısı göstermişti.

Crystal Palace idmanında sakatlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un EURO 2020'de forma giymesinin zor olduğu belirtildi pic.twitter.com/QnkHcsxUOu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Mart 2020