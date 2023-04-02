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Spor

Cenk Tosun'dan Tayyip Talha açıklaması: Çapraz bağ şüphesi var

Fenerbahçe deplasmanının iki gollü kahramanı olan Cenk Tosun ilk devrede sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Tayyip Talha'nın durumunu açıkladı. Kara Kartal'ın golcüsü dev zaferi genç stopere armağan etti.

23:02 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cenk Tosun'dan Tayyip Talha açıklaması

Cenk Tosun'dan Tayyip Talha açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2'yle geçti. Kara Kartal'da, Nathan Redmond'la gecenin yıldızlarından olan iki golle galibiyette büyük pay sahibi olan Cenk Tosun maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''Önemli 3 puan''

Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutlarım. Yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Hepsinin yüreğine sağlık. Nathan Redmond'a teşekkür ederim, iki asist yaptı bana. İkinci yarı çok iyiydik. Mert Günok'a teşekkür ederim, çok iyiydi. Herkese teşekkür ederim. Önemli bir 3 puan, yorgunuz ama bunlar tatlı yorgunluk. 3 puan için sevinçliyiz" dedi.

''Önünde 10 sene var''

Tecrübeli oyuncu ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un da durumunu açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var" ifadelerini kullandı.



#Cenk Tosun
#Tayyip Talha Sanuç
#Beşiktaş
22 dakika önce
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