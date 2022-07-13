Spor Cenk Tosundan Valerien Ismaele övgü
FUTBOL FUTBOL

Cenk Tosun'dan Valerien Ismael'e övgü

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cenk Tosundan Valerien Ismaele övgü
Cenk Tosun'un maçtaki vole denemesi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var. Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bazen ben, bazen Muleka ve Weghorst atacak"

Muleka, Weghorst ve kendisinin farklı tipte forvet oyuncuları olduğuna dikkat çeken Cenk Tosun, "Hepimizin farklı tip forvetler olması, hocanın elini güçlendiriyor bana göre. Her taktiğe başka forvetle çıkabilir. Ben bunu daha önce söylemiştim. Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek. 3'lü defans oynuyoruz. 3-5-2 tarzında, çift forvet oynuyoruz. Güzel bir sistem. Antrenmanlarda, maçlarda onun üstüne çalışıyoruz. Hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Süper Lig'in ilk maçına tamamen hazır olma niyetindeyiz" diye konuştu.

Weghorst hedefini açıkladı: Gol kralı olmak istiyorum
SPOR
Weghorst hedefini açıkladı: Gol kralı olmak istiyorum

"Bu maçlar bana iyi geliyor"

Hazırlık maçlarının kendisi için çok iyi olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Şu an iyiyim. Uzun süredir maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum 5-10 dakika. Ama bunlar uzun süreler değil. Şimdi iki maçta da 45'er dakika oynadım. Bu iyi bir şey. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Böyle yavaş yavaş üstüne koyarak lige hazır olacağım. Henüz kimse yüzde yüzünde değil. İnşallah lige kadar oraya geliriz" dedi.

"Modern futbol oynatmak güzel bir şey"

Modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Cenk Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

  • "Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre. Dediğim gibi ligin başlamasına uzun bir süre var. O zamana kadar yüzde yüz hazır oluruz."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Beşiktaş JK (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi

Milyonlarca Hondaya hırsızlık tehdidi

Milyonlarca Honda'ya hırsızlık tehdidi

Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.
Türkiyede eşi benzeri yok

'Türkiye'de eşi benzeri yok'

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.
KYK faizleri silinecek mi?

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz

15 Temmuz'da şehit olan polis Demet Sezen'in annesi konuştu.

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

Ay ışığında çalışıyorlar.

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.