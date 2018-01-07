Cenk Tosun'un soyadını yanlış yazdılar

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un formasını alan İngiliz çift, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Aldıkları formada Cenk Tosun'un soyadı, 'Tuson' olarak yazılıydı.

Formanın hatalı olduğunu fark etmeyen taraftarı Tivibu Spor'dan Özgür Buzbaş uyardı.

Bunun üzerine Everton taraftarı çift, mağazaya geri dönerek yapılan yanlışın düzeltilmesini talep etti.