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Cenk Tosun'un soyadını yanlış yazdılar

Everton'un resmi satış mağazasının, Cenk Tosun'un formalarında milli futbolcunun soyadını yanlış yazması dikkati çekti.

Haber Merkezi Diğer
Yapılan uyarıyla formadaki hatayı öğrenen çift kıs süreli şaşkınlık yaşadı.

Yapılan uyarıyla formadaki hatayı öğrenen çift kıs süreli şaşkınlık yaşadı.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un formasını alan İngiliz çift, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Aldıkları formada Cenk Tosun'un soyadı, 'Tuson' olarak yazılıydı.

Formanın hatalı olduğunu fark etmeyen taraftarı Tivibu Spor'dan Özgür Buzbaş uyardı.

Bunun üzerine Everton taraftarı çift, mağazaya geri dönerek yapılan yanlışın düzeltilmesini talep etti.

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