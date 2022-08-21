Cevdet Göç: "Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz"

Süper Lig’in 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan Hatayspor teknik sorumlusu Cevdet Göç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz"

Her iki yarıda bireysel hatalardan gol yediklerini belirten Göç, "Kazanmak için planlar yaptığımız ve çalıştığımız bir maça iyi de motive olduk. Ama her iki yarının başında yediğimiz goller, bunlar futbolun içinde var mı var. Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık, eşitliği de yakaladık" şeklinde konuştu.

"Oyunumuzun zamana ihtiyacı var"

Maçın ikincı yarısına şanssız bir gol yediklerini ifade eden Cevdet Göç, "İkinci yarıda 47. dakikada yediğimiz şanssız bir gol var. İyi bir rakip, geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabi bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72’ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil. Biz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz bundan mutluyuz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de bunun üzerine çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence keyifli zevkli bir maç oldu. Bu kadar üstün oynadığımız maçta sonuçlandırmayı da yapmamız lazım" dedi.

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