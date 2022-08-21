Spor Cevdet Göç "Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz"
FUTBOL FUTBOL

Cevdet Göç: "Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz"

Hatayspor teknik sorumlusu Cevdet Göç, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, üstün oynadıkları maçta sonuca gidemediklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cevdet Göç: Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz
Cvedet Göç

Süper Lig’in 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan Hatayspor teknik sorumlusu Cevdet Göç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz"

Her iki yarıda bireysel hatalardan gol yediklerini belirten Göç, "Kazanmak için planlar yaptığımız ve çalıştığımız bir maça iyi de motive olduk. Ama her iki yarının başında yediğimiz goller, bunlar futbolun içinde var mı var. Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık, eşitliği de yakaladık" şeklinde konuştu.

"Oyunumuzun zamana ihtiyacı var"

Maçın ikincı yarısına şanssız bir gol yediklerini ifade eden Cevdet Göç, "İkinci yarıda 47. dakikada yediğimiz şanssız bir gol var. İyi bir rakip, geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabi bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72’ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil. Biz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz bundan mutluyuz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de bunun üzerine çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence keyifli zevkli bir maç oldu. Bu kadar üstün oynadığımız maçta sonuçlandırmayı da yapmamız lazım" dedi.

Giresunspor son dakika golüyle güldü
SPOR
Giresunspor son dakika golüyle güldü
Dokunan yandı

Dokunan yandı

109 bin lira ödeyecek.
Zengin tüccarlar vepadişahlar için yapılmıştı

Zengin tüccarlar ve
padişahlar için yapılmıştı

​Şimdi binlerce turist akın edecek.
Rusyayı sarsan şüpheli ölüm: Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

​MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyonu.

​Zelenski'den Kırım açıklaması.

​Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı.

Güneş altında mesai zorlu ama hasat 'tatlı'.

Bakan Soylu: İhmal kasıt her ne ise tetkik edilecek.

​Polis Memuru Yahya Ergin'in şehit oldu.

MSB, Ukrayna'dan toplam dört geminin hareket ettiğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.