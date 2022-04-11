Ceyhun Kazancı ayrılacak futbolcuları tek tek açıkladı

Ceyhun Kazancı, yeni teknik direktör Valerien Ismael başta olmak üzere transfer hedefindeki isimler ve takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan futbolcularla ilgili soruları yanıtladı.
Fanatik'e konuşan Kazancı'nın açıklamaları şöyle:
"Valerien Ismael'le Sporting’i yeneriz"
- "Valerien Ismael’le anlaşma imzalamadan bir ay önce temas kurduk. Zaten 2 Şubat tarihinde görevinden ayrıldı. Köln Futbol Akademisi eğitimli. Analiz ve sistem adamı. 24 saat analiz yapıyorlar. Hem bizi, hem de rakipleri... Öyle bir kişi ile olmaz deyip 2 analiz uzmanı getirdi. Futbol değişti. Dünyada birkaç yıldız isim ile başarı yakalayan kulüp yok. Olay tamamen takım oyununa döndü. Mesela Sporting bizden iyi kadroya sahip değil. Ama sistem ile sonuç aldı. Bugün Sporting ile oynayalım, iki maçın skoru da oyunu da lehimize olur."
Beşiktaş ailedir. @valerien_ismael 😍#BJKvALY | #BoğazınKartalı
pic.twitter.com/HRvYu8ymRE
Beşiktaş ailedir. @valerien_ismael 😍#BJKvALY | #BoğazınKartalı
"Sörloth önceliğimiz"
- "Leipzig, net bir şekilde Sörloth'u sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. İspanya’daki satın alma opsiyonu 18 milyon euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz."
Sörloth'un, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e attığı gol👇pic.twitter.com/tKD80whPxE
Sörloth'un, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e attığı gol👇pic.twitter.com/tKD80whPxE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 20, 2022
"Genç yetenekler ile yürüyeceğiz"
- "Transferde öyle bilinen isimlere bakmıyoruz. Sizlerin bile, ‘Bu da kim, nereden çıktı?’ diyebileceğiniz oyuncuları kadroya katacağız. İyi bir kamp dönemi ile sisteme uygun futbolcular ile bambaşka bir takım ortaya çıkarıp başarılı olacağız. Genç yetenekler ile yürüyeceğiz. Şu an kadro kalabalık, alttan içeri adam alamıyoruz."
"Batshuayi ve Larin kalmayacak"
- "Cyle Larin'e emekleri için teşekkür edeceğiz. Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Batshuayi Alanyaspor’a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun’da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar."
"Teixeira'ya teklifler var"
- "Alex Teixeira çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası’ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, ‘Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım’ diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız."
"Pjanic ile devam etmeyeceğiz"
- "Miralem Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız."
Özyakup, Töre ve Topal'ın durumları
- "Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, üçü de milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok."
"Vida'ya 1.5 milyon euro verebiliriz"
- "Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz."
"Güven Yalçın'ın endişeleri var"
- "Güven Yalçın ile aramızdaki sıkıntı mali konular değil. Tamamen oyuncunun kafa yapısı. Kadroya girme konusunda bazı endişeleri var sanırım. Detaylı anlatıyorum. Süper Lig değil, 1. Lig’e bile gitse asla yalnız santrfor olmayacak. Burada kalıp gelecek yabancının yanında formayı zorlayacak."
🌪️ @Guvenyalcin1999 #BJKvALY | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/FZd5zETrqr
🌪️ @Guvenyalcin1999 #BJKvALY | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/FZd5zETrqr— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 9, 2022
"Önder Hoca dertten hasta oldu"
- "Sergen hocanın ayrılığı sonrası başkanımıza Önder Karaveli’nin görevi devralmasını ben söyledim. Kendisi de uygun görüp görev verdi. Sonrasında yük ağır geldi. Dertten hasta olup, 8-9 kilo verdi. Bırakmak istediğini çok önceden bana söyledi. Her şeye rağmen puan ortalaması; Sergen Hoca'da 1.3, Önder Hoca'da 1.7 oldu. Çok kötü puanlar kaybetmemize rağmen hem de. Malatya, Başakşehir, Adana, Hatay maçları gibi."