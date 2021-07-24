Spor Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020den çekildi
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Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi.

Haber Merkezi AA
Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020den çekildi
Fethi Nourine

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.

  • Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

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