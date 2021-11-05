Chelsea, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü: İlk teklif 20 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Attila Szalai'yi radarına aldı.

Tuchel çok beğendi

The Sun'ın haberine göre Chelsea, 'Macar Van Dijk' olarak anılan Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bir an önce kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in çok beğendiği Attila Szalai için yönetime, olumlu rapor yazdığı öğrenildi.

18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, bu sezon 17 maçta görev yaptı. Gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan genç oyuncu için, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 20 milyon eurodan aşağı Szalai'yi satmayacağını söylemişti.