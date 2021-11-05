Spor Chelsea, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü İlk teklif 20 milyon euro
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Chelsea, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü: İlk teklif 20 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşine düştü. Teknik direktör Thomas Tuchel'in çok beğendiği ve transferinin bir an önce bitirilmesini istediği Attila Szalai için İngiliz ekibi, 20 milyon euroluk teklif yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Chelsea, Fenerbahçeli Attila Szalainin peşine düştü: İlk teklif 20 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Attila Szalai'yi radarına aldı.

Tuchel çok beğendi

The Sun'ın haberine göre Chelsea, 'Macar Van Dijk' olarak anılan Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bir an önce kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in çok beğendiği Attila Szalai için yönetime, olumlu rapor yazdığı öğrenildi.

  • 18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, bu sezon 17 maçta görev yaptı. Gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan genç oyuncu için, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 20 milyon eurodan aşağı Szalai'yi satmayacağını söylemişti.
Duygulandıran bağlılık

Duygulandıran bağlılık

Yedinci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı.
Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.