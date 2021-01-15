Chelsea'den Süper Lig'e: Yıldız futbolcu imzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi Chelsea'de bulunan Drinkwater'ın transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşan Kasımpaşa, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilecek Danny Drinkwater'ın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Dirinkwater, bu sezon Premier Lig'de forma giyme şansı yakalayamadı. Chelsea, İngiliz oyuncuyu 2017 yazında Leicester City'den 37.9 milyon euro boservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.