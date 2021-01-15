TRANSFER

Chelsea'den Süper Lig'e: Yıldız futbolcu imzayı atıyor

Kasımpaşa'nın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Chelsea'li orta saha oyuncusu Danny Drinkwater, İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Drinkwater'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Drinkwater'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi Chelsea'de bulunan Drinkwater'ın transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşan Kasımpaşa, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilecek Danny Drinkwater'ın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

  • Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Dirinkwater, bu sezon Premier Lig'de forma giyme şansı yakalayamadı. Chelsea, İngiliz oyuncuyu 2017 yazında Leicester City'den 37.9 milyon euro boservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Drinkwater'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Drinkwater'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu
Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.Veda mesajıTirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve tüm kulüp çalışanlarına gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor

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