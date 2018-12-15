PREMİER LİG

Chelsea'nin kalecisi Budapeşte'yi İstanbul sandı

Chelsea forması giyen 37 yaşındaki Arjantinli file bekçisi Willy Caballero, Avrupa Ligi'nde oynadıkları Mol Vidi maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caballero geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den Chelsea'ye transfer olmuştu.

Caballero geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den Chelsea'ye transfer olmuştu.

Fotoğraf: PHIL NOBLE / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kalesini koruyan Willy Caballero, sosyal medya hesabından yaptığı hatayla gündem oldu.

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile Budapeşte'de oynadığı maç sonrası taraftara Instagram üzerinden teşekkür eden Arjantinli file bekçisi, "Dondurucu İstanbul akşamında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

  • Tecrübeli kalecinin Budapeşte'yi İstanbul ile karıştırması sosyal medyada büyük alay konusu oldu. Caballero daha sonra bu ifadeyi düzelterek Budapeşte yazdı.

Caballero'nun Budapeşte yerine İstanbul yazması taraftarların gözünden kaçmadı.
Caballero'nun Budapeşte yerine İstanbul yazması taraftarların gözünden kaçmadı.

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