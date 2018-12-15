Chelsea'nin kalecisi Budapeşte'yi İstanbul sandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kalesini koruyan Willy Caballero, sosyal medya hesabından yaptığı hatayla gündem oldu.

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile Budapeşte'de oynadığı maç sonrası taraftara Instagram üzerinden teşekkür eden Arjantinli file bekçisi, "Dondurucu İstanbul akşamında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.