Chelsea'nin yıldızı Giroud'dan Atletico Madrid maçında altın gol

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK toplantısı sonrası CHP'ye sert tepki: Aile değerlerini hedef almayın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'nin Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Berat Albayrak'ı siyasi açıdan tabi ki de eleştirebilirsiniz. Ancak aile ilişkileri üzerinden yaparsanız bu durum gayriahlaki bir tutumdur. Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar. Temiz bir dil kullanma çağrımızı reddediyorlar." şeklinde konuştu.