Spor Chelseanin yıldızı Girouddan Atletico Madrid maçında altın gol
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Chelsea'nin yıldızı Giroud'dan Atletico Madrid maçında altın gol

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi İHA
Giroud, Chelsea'yi attığı bu golle 1-0 öne geçirdi.
Giroud, Chelsea'yi attığı bu golle 1-0 öne geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Atletico Madrid ile Chelsea, Romanya’nın Bükreş şehrinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 68. dakikasında İngiliz ekibi Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti.

Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Chelsea, Atletico Madrid’i 1-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

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