Christian Eriksen Inter ile olan sözleşmesini feshedecek.

Danimarkalı yıldız futbolcu Eriksen geçtiğimiz yaz Euro 2020 D Grubu'nda oynanan Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı yaşayarak futbol dünyasını üzmüştü. Yoğun müdahaleler sonucu durumu iyiye giden Eriksen İtalya Futbol Federasyonu sağlık protokolü gereği İnter'le olan sözleşmesini feshedecek.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu vücuduna yerleştirilmiş olan kardiyoverter defibrilatörün kurallar gereği oyuncunun oynamasına engel olduğu ve bu sepetten oyuncu ve İnter'in fesih kararı aldığı iddia edildi. Ayrıca Eriksen'in şu anda evde istirahatte olduğu ve ocak ayında antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Eriksen'in İnter'den ayrıldıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu. İddialara göre eski kulübü Odense oyuncuya talip olmaya hazırlanıyor.