Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf paylaştı
Danimarka-Finlandiya maçında rahatsızlık geçiren ve sağlık ekiplerinin kalp masajı sonrasında yeniden hayata tutunan yıldız futbolcu Christian Eriksen, hastaneden yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu belirtti.
EURO 2020 B Grubu Danimarka-Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında rahatsızlanarak yere düşen ve kalbi duran Christian Eriksen, yapılan müdahaleler sonrasında kalbi yeniden atmaya başlamış ve hastaneye kaldırılmıştı. UEFA ve Danimarka Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
Yıldız futbolcu, hastaneden yaptığı paylaşımda kendisine deste olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Eriksen yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Dünyanın her yerinden tatlı ve şaşırtıcı selamlarınız ve mesajlarınız için çok teşekkürler. Bu benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum. Şimdi, bundan sonraki maçlarda Danimarka takımındaki çocuklara tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın" ifadelerini kullandı.