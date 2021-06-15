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Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf paylaştı

Danimarka-Finlandiya maçında rahatsızlık geçiren ve sağlık ekiplerinin kalp masajı sonrasında yeniden hayata tutunan yıldız futbolcu Christian Eriksen, hastaneden yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christian Eriksenin sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf paylaştı
​Christian Eriksen, Inter forması giyiyor.

EURO 2020 B Grubu Danimarka-Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında rahatsızlanarak yere düşen ve kalbi duran Christian Eriksen, yapılan müdahaleler sonrasında kalbi yeniden atmaya başlamış ve hastaneye kaldırılmıştı. UEFA ve Danimarka Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Yıldız futbolcu, hastaneden yaptığı paylaşımda kendisine deste olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, tedavisinin sürdüğünü söyledi.

  • Eriksen yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Dünyanın her yerinden tatlı ve şaşırtıcı selamlarınız ve mesajlarınız için çok teşekkürler. Bu benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum. Şimdi, bundan sonraki maçlarda Danimarka takımındaki çocuklara tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın" ifadelerini kullandı.

Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu
SPOR
Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu

Danimarka'da kahraman Simon Kjaer
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Danimarka'da kahraman Simon Kjaer

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
FOTOĞRAF 8
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
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Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
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Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
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Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
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Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
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Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.


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