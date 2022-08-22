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CIES'ten Süper Lig için şampiyonluk tahmini

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini sırlamayı paylaştı. Söz konusu tabloda Fenerbahçe zirvede yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CIESten Süper Lig için şampiyonluk tahmini
Süper Lig şampiyonluk kupası

CIES, takımların son iki sezondaki performansları, mevcut oyuncuların deneyimleri ve kulüplerin transfer harcamalarını içeren istatistiksel verileri baz alarak, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini sıralamayı yayımladı.

Söz konusu tabloya göre Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlayacağı öngörüsünde bulunuldu.

Sıralamada; Trabzonspor ikinci, Beşiktaş üçüncü ve Galatasaray dördüncü olarak gösterildi.

Küme düşecek takımların ise İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Ankaragücü olacağı tahmini yapıldı.

İşte CIES'in tahmini sırlaması

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