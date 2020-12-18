Çılgın maçta Karagümrük Galatasaray'ı 101. dakikada mağlup etti

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ün gollerini 46'ncı dakikada Ndao ve 90 11'inci dakikada Mevlüt attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+6'ncı dakikada Diagne'den geldi.

Maçtan dakikalar;

13. dakikada kazanılan serbest vuruşta Balkovec’in ceza sahası içine yaptığı ortada Linnes topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Biglia’nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun Biglia’nın sert şutunda Okan topu kornere tokatladı.

13. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içine yapılan ortada Koray’ın vuruşu filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndao düzeltip direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

46'ncı dakikada sol kanattan hızlı bir hücum geliştiren Karagümrük'te Alparslan'ın ceza sahası içine yerden pasında Ndao'nun şutu ağlarla buluştu: 1-0

49'uncu dakikada Galatasaray beraberliğe yaklaştı. Oğulcan'ın yerden pasında Feghouli'nin şutu üstten auta çıktı.

57'nci dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk'un yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

70'inci dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim itirazları sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart gördü.

85'inci dakikada sağ kanattan Feghouli'nin ortasında genç oyuncu Ali Yavuz Kol'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Feghouli'nin çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Diagne dokunmak isterken savunma topu kornere gönderdi.

90 4'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Koray'ın Diagne'ye müdahalesinde halem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+6'ncı dakikada Diagne penaltıdan atığı golle maçta eşitliği sağladı:1-1

90+9'uncu dakikada Karagümrük'te Roco itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+11'inci dakikada Ndao'nun uzun pasında Mevlüt Erdinç ceza sahası içinde kaleci Okan'ın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi:2-1

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/1etUK6Rf1p — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

Fatih Terim oyundan atıldı

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü. Mücadelenin 69. dakikasında Oğulcan Çağlayan’a yapılan müdahale sonrasında maçında hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi. Bu kararının ardından itiraz eden Arda Turan’a sarı kart gösterdi. Bunun ardından Fatih Terim, Öğretmenoğlu’na itirazlarda bulundu ve "Sen nasıl hakemsin" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi. Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkse Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı. Terim mücadeleyi tribünden takip etti.