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Cimbom Sivas’ta güldü

Cimbom Sivas’ta güldü

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1’le geçti. Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılıların Sivasspor’u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Golüm 2008’de Sivas’ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu” yorumunda bulundu. Karşılaşmayı taktiksel olarak kazandıklarının altını çizen Arda, “Girenler, çıkanlar, oynayan, oynamayan, takım halinde şampiyon olunuyor. Bugün takım olarak muhteşemdik. Aslında maçı Florya’da kazandık. Hocamız 4-3-3’ü iç kanatlarla oynattı bugün. Hocaya teşekkür ediyorum, gol atmamda payı vardır muhtemelen bunun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist yaparak maça damgasını vuran Belhanda, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Golden daha çok asist benim için daha özeldi. Son üç maçı kazandık. Bu güven için çok önemliydi. Hocamızın dediği her şeyi yaparak maçı kazandık. Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Galatasaray’ın Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist yaparak maça damgasını vuran Belhanda, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Golden daha çok asist benim için daha özeldi. Son üç maçı kazandık. Bu güven için çok önemliydi. Hocamızın dediği her şeyi yaparak maçı kazandık. Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-2. Sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesinde Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir galibiyet alarak liderle puan farkını bire indirdi. Sivas ekibi ise aldığı mağlubiyetle ligde üç puan hasretini 3 maça çıkarttı.

Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı
Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 48. dakikasında Arda Turan, takımının 2. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların kaptanı bu golle birlikte 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, Galatasaray formasıyla golünü atmış oldu.Gözyaşlarına hakim olamadıMücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ardan Turan, 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atması sorulması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.Konu Galatasaray olduğunda duygulandığını söyleyen Arda Turan, "Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Arda Turan daha sonra röportajı sonlandırdı.Galatasaray milli araya mutlu girdi

  • 18. dakikada Feghouli’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, topu filelere göndermeyi başardı: 0-1. 41’de ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü ancak kaleci Okan gole izin vermedi. 43’de Sivasspor’un hızlı kullandığı taç atışında ceza sahasına gire Kayode, Marcao’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 45’te takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Fajr, şutunda üst direğe takıldı. 48’de Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Turan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2. 76’da Uğur’un sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Caner, gelişine vuruşla farkı bire indirdi: 1-2.

Galatasaray milli araya mutlu girdi
Galatasaray milli araya mutlu girdi

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 77. dakikada Caner Osmanpaşa attı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Arda Turan 9 yıl sonra gol sevinci yaşadıGalatasaray'ın kaptanı Arda Turan tam 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, sarı-kırmızılı formayla fileleri havalandırdı. Son olarak 18 Nisan 2011 yılında Manisaspor'a gol atan deneyimli futbolcu, Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atmış oldu.Sivasspor'un ilk golüBu sezon sahasında oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamayan Sivasspor, aynı zamanda gol sevinci de yaşayamamıştı. Galatasaray mücadelesinin 77. dakikasında gol atan Caner Osmanpaşa, Sivasspor'un bu sezon kendi sahasındaki ilk golünü atan isim oldu.

Şampiyonluk istiyoruz

  • Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Sivasspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ifade eden Feghouli,

    Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Sahada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, Sivasspor karşısında da öyle oldu. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.

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