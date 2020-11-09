Cimbom Sivas’ta güldü

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1’le geçti. Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılıların Sivasspor’u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Golüm 2008’de Sivas’ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu” yorumunda bulundu. Karşılaşmayı taktiksel olarak kazandıklarının altını çizen Arda, “Girenler, çıkanlar, oynayan, oynamayan, takım halinde şampiyon olunuyor. Bugün takım olarak muhteşemdik. Aslında maçı Florya’da kazandık. Hocamız 4-3-3’ü iç kanatlarla oynattı bugün. Hocaya teşekkür ediyorum, gol atmamda payı vardır muhtemelen bunun” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-2. Sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesinde Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir galibiyet alarak liderle puan farkını bire indirdi. Sivas ekibi ise aldığı mağlubiyetle ligde üç puan hasretini 3 maça çıkarttı.
18. dakikada Feghouli’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, topu filelere göndermeyi başardı: 0-1. 41’de ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü ancak kaleci Okan gole izin vermedi. 43’de Sivasspor’un hızlı kullandığı taç atışında ceza sahasına gire Kayode, Marcao’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 45’te takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Fajr, şutunda üst direğe takıldı. 48’de Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Turan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2. 76’da Uğur’un sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Caner, gelişine vuruşla farkı bire indirdi: 1-2.
Şampiyonluk istiyoruz
Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Sivasspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ifade eden Feghouli,
”Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Sahada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, Sivasspor karşısında da öyle oldu. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.
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