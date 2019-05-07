Cimbom son virajı dönüyor

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana son 3 haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 11 sezonda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, son üç haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

İKİNCİ SIRADAN DA ALIYOR

Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993’te Beşiktaş, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında da Fenerbahçe’yi son 3 haftada geçerek, sezon sonunda kupayı havaya kaldırdı. Galatasaray’ın bitime üç hafta kala averajla ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezonunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.

Süper Lig’de averajla zirvede yer alan Galatasaray, kalan üç maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu 3 müsabakadan da istediği sonuçları alarak son haftalarda bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha ulaşmaya çalışacak.

İÇ SAHADA KRAL

Süper Lig’de 21 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, sahasındaki performansıyla şampiyonluk yarışında öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 31. hafta müsabakasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş’ı konuk etti. Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray, Başakşehir ile puanları (63) eşitledi. Galatasaray, averajla rakibinin önüne geçerek, bu sezon 21 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’de deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, iç sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti. Ligde 31 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 29 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 18 galibiyetin 12’si ile 9 beraberliğin 4’ünü iç sahada aldı. Galatasaray, bu sezon elde ettiği 63 puanın 40’ını Türk Telekom Stadı’nda topladı.