​CİMBOM YARIŞA AĞIRLIĞINI KOYDU

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Ligin zirvesinde Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa karşısında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, sahadan ilk yarıda attığı gollerle 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom, bu maçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 5’e çıkardı, zirve ile aradaki puan farkını ise 3’e düşürdü. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa ise ligde kötü gidişatı sürdürürken, son 11 haftada 9. mağlubiyetini yaşadı. 7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçip son çizgiye indikten sonra şutunu çekerken, Meriah’a çarpan çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 19’da Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde Lemina’dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj’ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 22’de kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 41’de Mariano’nun defans arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-3. 49’da ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Haddadi’nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı. 59’da Hadergjonaj’ın sağ kanattan açtığı ortada Thiam’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı. 61’de Adem, ceza sahası yayı üzerinden rakip kaleyi yoklarken kaleci Fatih son anda kornere çeldi. 85’de Anıl Koç ceza sahası dışından kaleye şutu Muslera’da kaldı.

Aslan ligde as kadroyla sahada

Türkiye Kupası’nda zorunlu rotasyona giden Galatasaray teknik heyeti, Alanyaspor’a 2-0 yenilen takımı Kasımpaşa maçında büyük ölçüde değiştirdi. Marcao ve Lemina dışında kupadaki ilk 11’den farklı 9 isim vardı. Hafta içinde dinlendirilen Muslera, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba ve Adem dün formalarını geri aldı. Konya deplasmanında benzer sakatlıkları yaşayan Saracchi dün sahalara dönerken 3. dakikada sakatlandı. Kasımpaşa karşısında kadroda yer almayan Falcao’nun kaçırdığı maç sayısı ise 9 oldu.



