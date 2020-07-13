Cimbom yine kayıp: Galatasaray 8 maçtır galibiyet alamıyor

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü’nün konuğu olurken sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 1-0. Son galibiyetini Mart ayında yaşayan ve uzun zamandır kazanamayan sarı-kırmızılı takımın üç puan hasreti 8 maça çıktı. Ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ise 5 maçlık galibiyet özleminin ardından Galatasaray karşısında üç puana kavuştu. 37. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası içerisinde uzaklaştırmayı başaramadığı top Lobjanidze’nin önünde kaldı. Lobjanidze, pasında kalenin sağ çaprazında bulunan Michalak’ın sert şutunu Okan, parmak uçlarıyla çeldi. 47’de Orgill, orta sahada sahip olduğu topla hızla Galatasaray ceza sahasına yönelirken, sağ çaprazdan gönderdiği şut kalenin solundan auta gitti. 54’de Ömer Bayram’ın soldan ortasını arka direkte tamamlayan Belhanda boş pozisyonda çerçeveyi tuturamadı. 58’de Ömer Bayram, ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken direğe takıldı. 61. dakikada Emin Bayram’ın ceza sahası içerisinde Michalak’ı düşürmesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62’de penaltı atışını kullanan Scarione, Ankaragücü’nü öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 90. dakikada Mariano’nun sağ taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Ahmet Çalık’ın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

KARİYERİNDE İLK DEFA 8 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAMADI

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü yenilgisiyle galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde ilk kez 8 maç üst üste kazanamadı. Terim aynı zamanda G.Saray’ın başında ilk kez bir sezonda 8 yenilgi aldı.

Kulusic’e saldıran Rodrigues kadro dışı

Maç öncesi Ankaragücü’nde kavga şoku yaşandı. Sabah kahvaltısı sonrası tesisler çevresinde yürüyüş yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrı yürüyen Gerson Rodrigues’e kaptan Ante Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Lüksemburglu futbolcu, Kulusic’e küfür ederek, yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Başkan Fatih Mert, verdiği karar ile Rodrigues’in süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kaptan Emin Bayram

G.Saray’da, teknik heyet maç öncesi ayak bileğinden sakatlanan Donk’u kadrodan çıkarırken, yerine 17 yaşındaki futbolcuyu ilk 11’de sahaya sürmenin yanında kaptanlık pazubandını da teslim etti. Emin, ligde ilk kez A Takım ile 11’de çıktı. Genç futbolcu maç sonrası “İnşallah yaptığım hatayı burada uzun yıllar kalarak telafi edeceğim” dedi. G.Saray’da Muslera, Andone, Lemina ve Falcao, sakatlıkları, Feghouli de kart cezası nedeniyle oynamadı.