SÜPER LİG

Cimbom yine kayıp: Galatasaray 8 maçtır galibiyet alamıyor

Lige verilen ara sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray, 32. haftada çıktığı Ankaragücü deplasmanından da eli boş döndü. Galibiyet hasretini 8 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına katılma şansını da zora soktu. Scarione’nin penaltı golüyle 3 puana uzanan ev sahibi ekip ise ligde kalma umudunu son haftalara taşıdı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü’nün konuğu olurken sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 1-0. Son galibiyetini Mart ayında yaşayan ve uzun zamandır kazanamayan sarı-kırmızılı takımın üç puan hasreti 8 maça çıktı. Ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ise 5 maçlık galibiyet özleminin ardından Galatasaray karşısında üç puana kavuştu. 37. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası içerisinde uzaklaştırmayı başaramadığı top Lobjanidze’nin önünde kaldı. Lobjanidze, pasında kalenin sağ çaprazında bulunan Michalak’ın sert şutunu Okan, parmak uçlarıyla çeldi. 47’de Orgill, orta sahada sahip olduğu topla hızla Galatasaray ceza sahasına yönelirken, sağ çaprazdan gönderdiği şut kalenin solundan auta gitti. 54’de Ömer Bayram’ın soldan ortasını arka direkte tamamlayan Belhanda boş pozisyonda çerçeveyi tuturamadı. 58’de Ömer Bayram, ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken direğe takıldı. 61. dakikada Emin Bayram’ın ceza sahası içerisinde Michalak’ı düşürmesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62’de penaltı atışını kullanan Scarione, Ankaragücü’nü öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 90. dakikada Mariano’nun sağ taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Ahmet Çalık’ın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

KARİYERİNDE İLK DEFA 8 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAMADI

Fatih Terim
Fatih Terim

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü yenilgisiyle galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde ilk kez 8 maç üst üste kazanamadı. Terim aynı zamanda G.Saray’ın başında ilk kez bir sezonda 8 yenilgi aldı.

Kulusic’e saldıran Rodrigues kadro dışı

Ante Kulusic
Ante Kulusic

Maç öncesi Ankaragücü’nde kavga şoku yaşandı. Sabah kahvaltısı sonrası tesisler çevresinde yürüyüş yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrı yürüyen Gerson Rodrigues’e kaptan Ante Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Lüksemburglu futbolcu, Kulusic’e küfür ederek, yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Başkan Fatih Mert, verdiği karar ile Rodrigues’in süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kaptan Emin Bayram

Emin Bayram
Emin Bayram

  • G.Saray’da, teknik heyet maç öncesi ayak bileğinden sakatlanan Donk’u kadrodan çıkarırken, yerine 17 yaşındaki futbolcuyu ilk 11’de sahaya sürmenin yanında kaptanlık pazubandını da teslim etti. Emin, ligde ilk kez A Takım ile 11’de çıktı. Genç futbolcu maç sonrası “İnşallah yaptığım hatayı burada uzun yıllar kalarak telafi edeceğim” dedi. G.Saray’da Muslera, Andone, Lemina ve Falcao, sakatlıkları, Feghouli de kart cezası nedeniyle oynamadı.

Galatasaray Arda Turan ile anlaştı
Galatasaray Arda Turan ile anlaştı

Arda Turan yeniden Galatasaray'a dönüyor. Barcelona sözleşmesi sona eren Arda Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.İspanyol basınından AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuya maç başına 25 bin 790 euro (200 bin TL) ödeyecek. Haberin detayında ayrıca Galatasaray'ın önümüzdeki sezon şampiyon olması durumda Arda Turan'a 500 bin euro bonus ödeyeceği iddia edildi.Arda Turan'dan Yeni Şafak Spor'un canlı yayınında transfer itirafıArda Turan, 2011 yılında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 33 yaşındaki oyuncu 2015 yılında da 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu. AS Gazetesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray&#39;la 2 yıllık anlaşma sağladı. pic.twitter.com/iKfA1gMWv2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 12, 2020

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