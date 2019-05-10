Cimbom’da gündüz maçı endişesi

İki takım arasında Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak maç saat 16:00’da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, son yıllarda saat 19.00 öncesi oynadığı gündüz maçlarında özellikle ligde deplasmanlarda zorlanıyor. Galatasaray bu sezon oynadığı gündüz maçlarında Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Keçiörengücü ve Hatayspor ile karşılaştı.

Keçiörengücü’nü 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Hatayspor’a 4-2 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf olmuştu. Sarı-kırmızılılar ligde ise bu sezon ilk kez gündüz maçı oynayacak. Galatasaray, Süper Lig’de saat 19.00 öncesinde deplasmanda oynadığı son 8 gündüz maçında galip gelemedi.

Bu süreçte 8 maçta 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılar, diğer 5 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray en son Süper Lig’de 2012-13’te deplasmanında saat 16.30’da oynanan karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Galatatasaray, 2014-15 sezonunda Karabükspor ile iç sahada saat 16:30’da oynadığı müsabakayı ise 4-2 kazanmıştı.