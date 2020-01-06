Cimşir'le devam

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yola Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini ve teknik direktör konusunda her hangi bir arayışlarının olmadığını söyledi. Süper Lig’de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde teknik direktör arayışı olmadığını ve yollarına Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini belirtti. Önceki gün kurullarla birlikte Trabzon’da yapılan toplantının bir bölümünde yer alan Hüseyin Çimşir’e güvenin tam olduğunu belirten başkan Ağaoğlu, “Camiayı, kulübü ve takımı bilen bir kardeşimizle yola devam edeceğiz. Adeta bu kulübün içinde doğmuş bir isim olan Hüseyin Çimşir’in sorumluluğunu yerine getireceğine inancımız tam” dedi.

BÜTÜNLÜK KORUNMALI

Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalması gerektiğini belirterek camiaya seslenen Ağaoğlu, “Bu süreci Trabzonspor sevgimizi bir kenara koyarak aşamayız. Sezonun ikinci yarısında birlik içinde hareket ederek başarıya giden yolda engelleri yenmek zorundayız. Bu anlamda yönetim kurulu olarak Hüseyin Çimşir ve futbolcularımızın işlerini kolaylaştırmak için yine gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Taraftarlarımız bize değil teknik heyete ve futbolculara destek olarak moral vermelidir. Gerçek anlamda kulübünün ve takımının yanında olan taraftarlarımız bu sürecin geçilmesinde en büyük destekçi olacaktır. Bundan kesinlkile kuşkumuz yok” diye konuştu.