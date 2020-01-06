SÜPER LİG

Cimşir'le devam

Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan bordo-mavili takımda Başkan Ağaoğlu, “Camiayı, kulübü ve takımı bilen bir kardeşimizle yola devam edeceğiz. Hüseyin Çimşir’in sorumluluğunu yerine getireceğine inancımız tam” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Hüseyin Cimşir

Hüseyin Cimşir

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yola Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini ve teknik direktör konusunda her hangi bir arayışlarının olmadığını söyledi. Süper Lig’de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde teknik direktör arayışı olmadığını ve yollarına Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini belirtti. Önceki gün kurullarla birlikte Trabzon’da yapılan toplantının bir bölümünde yer alan Hüseyin Çimşir’e güvenin tam olduğunu belirten başkan Ağaoğlu, “Camiayı, kulübü ve takımı bilen bir kardeşimizle yola devam edeceğiz. Adeta bu kulübün içinde doğmuş bir isim olan Hüseyin Çimşir’in sorumluluğunu yerine getireceğine inancımız tam” dedi.

BÜTÜNLÜK KORUNMALI

Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalması gerektiğini belirterek camiaya seslenen Ağaoğlu, “Bu süreci Trabzonspor sevgimizi bir kenara koyarak aşamayız. Sezonun ikinci yarısında birlik içinde hareket ederek başarıya giden yolda engelleri yenmek zorundayız. Bu anlamda yönetim kurulu olarak Hüseyin Çimşir ve futbolcularımızın işlerini kolaylaştırmak için yine gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Taraftarlarımız bize değil teknik heyete ve futbolculara destek olarak moral vermelidir. Gerçek anlamda kulübünün ve takımının yanında olan taraftarlarımız bu sürecin geçilmesinde en büyük destekçi olacaktır. Bundan kesinlkile kuşkumuz yok” diye konuştu.

Burak Kapacak: Quaresma'yı örnek alıyorum
Burak Kapacak: Quaresma'yı örnek alıyorum

Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde soruları yanıtlayan Burak, "Sağ bek oynarken Hector Bellerin'i örnek alıyordum. Şimdi ön tarafta oynadığım zaman Quaresma'yı örnek alıyorum. Oyun stilimi Quaresma'ya benzetiyorum. Dripling ve adam geçme özelliğim iyi. Bu yönde en iyisi olmak için çalışıyorum. Eksik olan yönlerim çok var tabii ki onun üstüne de çalışıyorum. İnşallah çok daha iyi bir Burak izleteceğim. Geri dönüşlerim bazen sıkıntılı oluyor. Bir rakiple birebir kaldığım zaman onu geçtikten sonra ikinci pozisyonu değerlendirememek, ikinci pozisyona hazırlık anlamında bir sıkıntı var. Onun için inşallah güzel bir çalışmayla onu da geçiştirmek istiyorum" diye konuştu.'Yerli Robben' benzetmeleriBurak, sosyal medyada kendisi için yapılan "Yerli Robben" yakıştırmalarıyla ilgili olarak ise "Böyle benzetmeler çok hoş da daha yolun başındayız, çok çalışmamız gerek" yorumunda bulundu.Burak Kapacak, bir sağ bekken sağ açıkta oynamaya başlamasıyla ilgili, "Sağ bek oynadığım zaman Samet hoca (Aybaba), biraz savunma problemim olduğu için beni önde sağ açıkta düşündü. Samet hocanın o bölgede benden iyi bir verim aldığını düşünüyorum, kendisi de böyle söylemişti. O günden bu yana ön tarafta oynuyorum. Savunma problemim olduğu için benim için de daha rahat oldu. Milli takımda da bu bölgede oynuyorum, yavaş yavaş alışıyorum" şeklinde konuştu.Burak, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili "O konuda ben pek bir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun. Zamanı gelince konuşuruz" dedi. "Wembley'de futbol oynamayı çok istiyorum"Genç futbolcu, hedefleri hakkında ise, "Öncelikle tabii ki Bursaspor'da şampiyon olmak ve Süper Lig'de oynamak. Her futbolcunun olduğu gibi A Milli Takım'da oynamak. İnşallah bunu başarırım. Sonrasında da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa'yı düşünüyorum. İnşallah kısmetse çalışarak başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.Burak Kapacak, Premier Lig'de oynanan futbolu çok beğendiğini ve bir gün orada futbol oynamak istediğini aktararak, "Çok zor olmasına rağmen Premier Lig, üst düzey bir lig. Orada oynamak önemli. Mesela Çağlar ağabeyi çok tebrik ediyorum, çok zor bir ligde çok iyi işler yapıyor. Benim hoşuma giden lig Premier Lig, daha hızlı bir oyun, oyuncuları hızlı, oyun hızlı... Kafamda olan lig o lig. Avrupa'da Liverpool daha çok sevdiğim takımlar arasında. İngiltere'de olduğu için bir de Tottenham. Tottenham da benim için ilgi çekici bir takım" şeklinde görüş belirtti.Burak, futbol oynamak istediği stadı, "Wembley'de futbol oynamayı çok istiyorum. Hayırlısı tabii ki, Allah'tan hayırlısı, inşallah bir gün olur, neden olmasın" sözleriyle açıkladı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Onyekuru Galatasaray'a imzayı attı
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.