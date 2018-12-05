İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Manchester City, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayabilir.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester City, Finansal Fair Play raporlarında usulsüzlük yaparken UEFA durumun farkına vardı.

Daha önce 2014 yılında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle 49 milyon sterlin (yaklaşık 337 milyon TL) para cezası alan City'nin, yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle bu ceza 18 milyon sterline düşmüştü.

Avrupa'da 5 takım yenilgi yüzü görmedi Avrupa'da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Almanya ligi Bundesliga’da bu sezon Borussia Dortmund fırtınası yaşanıyor. Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), İtalya’da Juventus, İngiltere’de ise Manchester City ve Liverpool liglerine ağırlıklarını koymuş durumda.Dortmund fırtınası Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde bugün itibariyle 13. hafta maçları oynanırken, Bundesliga’nın tek yenilgisiz takımı olarak Dortmund göze çarpıyor. Siyah-sarılar, 13 haftalık periyotta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 33 puan topladı. İsviçreli teknik adam Lucien Favre yönetimindeki Dortmund, ligde son 6 sezonun şampiyonu Bayern Münih’in krallığına son vermeyi hedefliyor. Münih ekibi ise 13 maç sonunda topladığı 24 puanla 4. sırada yer alıyor.Fransa’da PSG’nin bileği bükülmüyorFransa Ligue 1’de 15. hafta maçları tamamlanırken, geçtiğimiz sezonun şampiyonu PSG’nin 14 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Dortmund’un başında bulunan Thomas Tuchel yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan PSG, tek puan kaybını dün akşam Bordeaux deplasmanında 2-2’lik skorla yaşadı. Paris ekibi, ligde en yakın takipçisi Montpellier’e tam 14 puan fark atmış durumda.Premier Lig’de 2 namağlup İngiltere Premier Lig’de 14. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin iki namağlup ekibi Manchester City ve Liverpool zirve yarışını sürdürüyor. 14 haftada 2 beraberliği bulunan Manchester City, zirvede lider konumda bulunurken, 3 beraberliğe sahip Liverpool ise ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu 100 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve Chelsea’nin 95 puanlık rekorunu kıran Manchester City ve Liverpool’un yarışı Premier Lig’de heyecanla izleniyor.Ronaldo’lu Juventus rakip tanımıyor Sezon başında Real Madrid’den Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katan Juventus, İtalya Serie A’da adeta rakip tanımıyor. Juventus’un 14. haftası bu akşam tamamlanacak ligde 13 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor. Torino ekibi ligdeki tek beraberliğini 9. haftada taraftarları önünde Genoa’ya karşı 1-1’lik skorla aldı. 40 puanı bulunan Juventus, 29’ar puana sahip Napoli ve Inter’e karşı ciddi bir avantaj yakalamış durumda.İspanya’da yenilgiyi tatmayan yokAvrupa’nın bir diğer önemli ligi La Liga’da ise 14 hafta geride kaldı. Son yıllarda Barcelona ve Real Madrid tarafından forse edilen ligde bu sezon mağlubiyet yaşamayan takım kalmadı. Zirvede yer alan Barcelona 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Barça ilk yenilgisini 6. haftada 2-1’lik skorla Leganes deplasmanında aldı. Katalanlar diğer mağlubiyetini ise 12. haftada evinde Real Betis’e karşı 4-3’lük sonuçla aldı. La Liga’da 24 puanı bulunan Barcelona’yı 23 puana sahip Sevilla, Atletico Madrid ve Deportivo Alaves takip ediyor. Ronaldo’yu Juventus’a sattıktan sonra kan kaybı yaşayan Real Madrid ise La Liga’da 20 puanla 6. basamakta yer alıyor.



