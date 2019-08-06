Cityli yıldızdan Konoplyanka'ya: Beşiktaş'a gel

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sürpriz bir yorum geldi.
Manchester City'nin genç oyuncusu Zinchenko, Ukrayna Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Konoplyanka'nın gönderisine, "Come to Beşiktaş" diye yazdı.
Zinchenko'nun yıldız futbolcu için yaptığı Beşiktaş çağrısı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Manchester City forması giyen Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu. pic.twitter.com/b92IgP8Kpf
Manchester City forması giyen Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu. pic.twitter.com/b92IgP8Kpf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Ağustos 2019
"Beşiktaş'a gelmek istiyor"
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz gün Konoplyanka'nın transferiyle ilgili soruya şu cevabı vermişti;
- "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmında da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış 'Beşiktaş’a gitmek istiyorum' diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım."
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