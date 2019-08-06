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Cityli yıldızdan Konoplyanka'ya: Beşiktaş'a gel

Manchester City forması giyen Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konoplyanka, Schalke formasıyla toplamda çıktığı 78 maçta 13 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Konoplyanka, Schalke formasıyla toplamda çıktığı 78 maçta 13 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Fotoğraf: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sürpriz bir yorum geldi.

Manchester City'nin genç oyuncusu Zinchenko, Ukrayna Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Konoplyanka'nın gönderisine, "Come to Beşiktaş" diye yazdı.

Zinchenko'nun yıldız futbolcu için yaptığı Beşiktaş çağrısı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

"Beşiktaş'a gelmek istiyor"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz gün Konoplyanka'nın transferiyle ilgili soruya şu cevabı vermişti;

  • "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmında da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış 'Beşiktaş’a gitmek istiyorum' diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım."
Zinchenko ve Konoplyanka'nın ikili mücadelesi.
Zinchenko ve Konoplyanka'nın ikili mücadelesi.


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