Clichy'den Türk futbolculara eleştiri

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gael Clichy, yerli futbolcular hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Türk futbolcularının çalışması yeterli değil"

Futbol kariyerinde kazandığı başarıları çok çalışmasına bağlayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türk futbolcularının daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

"Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım" diyen Clichy, "Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Belki yeteneğimin diğerlerinden daha az olmasından dolayı bunu bir şekilde kapatmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. Yetenek tek başına asla belirleyici olmuyor. Ben tabii ki ukalalık yapamam ama Türk oyuncuların çalışması yeterli değil" şeklinde konuştu.

"Kafa yapılarını geliştirmeleri gerekiyor"

İngiltere'deki futbol mantalitesinin çok farklı olduğunu vurgulayan Clichy, "Belki geçmişte biz futbolcular futbol oynuyorduk ama artık futbolu oynamıyoruz, futbolu çalışıyoruz. Futbol bizim işimiz ve bunu futbol oynamanın ötesine taşımak gerekiyor. Kendimi örnek veriyim, uykuma dikkat ediyorum, şekerli şeyler yemiyorum, dinlenmeme dikkat ediyorum, biraz ağrım olursa hemen masaja gidiyorum. Bunlara dikkat ettiğim için belirli bir yerlere geldim. Türk futbolcularının ilk geliştirmesi gereken kafa yapısı, mantalite." yorumunda bulundu.