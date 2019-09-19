Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika'da yankı uyandırdı

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.

Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı.

Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi.

Muslera devleşti Galatasaray 1 puanı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.Club Brugge-Galatasaray: 0-0Kalesini gole kapattıSarı-kırmızılılarda Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Uruguaylı file bekçisi, rakip takımın gole çok yaklaştığı pozisyonlarda adeta kalesinde devleşti ve gole izin vermedi. Özellikle ikinci yarıda Dennis'le karşı karşıya geldiği pozisyonda gole engel olan tecrübeli file bekçisi ardından da kornerden gelen topta Okereke'nin kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle kurtardı.Övgü dolu sözlerKarşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Clement, "Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu, Muslera çok iyiydi" ifadelerini kullandı.Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaraylı futbolcu Donk, eski takımı Club Brugge'a karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getirdi. Donk, "Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı" ifadelerini kullandı.En son 18 Eylül 2002’de Rusya’da 2-0 kazandığı Lokomotiv maçında kalesini gole kapatan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıktığı üst üste 26 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.

Galtasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.

Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

📌Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında yankı uyandırdı.



👉Tatmin edici olmayan bir beraberlik

👉Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı

👉Diagne önemli bir rol üstlenemedi

👉Muslera kalesinde geçit vermedihttps://t.co/9fBJto0AGK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 19, 2019