Club Brugge'un şampiyonluğu oylamaya sunulacak

Avrupa'da liglerin ertelenmesi sonrasında kalan maçların ne olacağı merak konusuydu. Belçika'da lig kurulu konuya dair örnek teşkil edebilecek bir karar almak üzere.

Ligin olduğu gibi tescilini federasyona sunan kurul, oylama sonucunu bekleyecek. Eğer federasyon ligi olduğu gibi onaylarsa 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edilecek.

Belçika Ligi'nde maçlar ertelenmeden önce puan durumu şu şekildeydi;