AVRUPA LİGLERİ

Club Brugge'un şampiyonluğu oylamaya sunulacak

Belçika Ligi'nin olduğu gibi tescili için federasyon kurullarına talepte bulunuldu. Kısa süre içerisinde konuya dair oylama yapılacak ve ligin geleceği belirlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Club Brugge, kalan maçların oynanması beklenmeden şampiyon ilan edilebilir.

Club Brugge, kalan maçların oynanması beklenmeden şampiyon ilan edilebilir.

Avrupa'da liglerin ertelenmesi sonrasında kalan maçların ne olacağı merak konusuydu. Belçika'da lig kurulu konuya dair örnek teşkil edebilecek bir karar almak üzere.

Ligin olduğu gibi tescilini federasyona sunan kurul, oylama sonucunu bekleyecek. Eğer federasyon ligi olduğu gibi onaylarsa 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edilecek.

Belçika Ligi'nde maçlar ertelenmeden önce puan durumu şu şekildeydi;

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