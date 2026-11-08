Çorum FK - Fenerbahçe CANLI BEIN SPORTS İZLE || Çorum FK - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla açılan 12 puanlık farkı düşürmek istiyor.
Çorum FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
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