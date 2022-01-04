Spor Çorum FK sportif direktöründen Mesut Özil açıklamamsı
FUTBOL FUTBOL

Çorum FK sportif direktöründen Mesut Özil açıklamamsı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in satın almak istediği Çorum FK 'nın sportif direktörü Oğuzhan Yalçın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci'nin kulübe maddi ve manevi her türlü destek olduğunu ifade etti. Mesut Özil ile 2 ay önce bir görüşme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çorum FK sportif direktöründen Mesut Özil açıklamamsı
Mesut Özil

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Çorum FK'yı satın alma girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme düşmüştü.

AKŞAM Spor'un haberine göre, Kasım 2021 tarihinde Çorum FK'nın Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın maçtan sonra Fenerbahçe'nin Çorumlu yıldızı İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in de bulunduğu bir ortamda Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın ile iletişime geçti. İrfan Can Kahveci, Sportif Direktör Yalçın'a "Mesut abi ilerleyen zamanlarda bir kulübü almayı planlıyor. Kulübün borcu var mı, durumu nedir?" diye sordu.

"Kendisine her türlü yardımcı oluruz"

Yalçın olayın gelişimini şöyle ifade etti: "Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci, Çorum'ludur. Kendisi her zaman maddi manevi Çorum FK'ya destek veriyor. Bu konuda da Mesut'un kulübü alması için teşvik edip, destek veriyor. Biz Mesut Özil'le o zaman böyle bir görüşme yaptık. Ama 1.3 milyon euro para istediğimiz konusu nereden çıktı bilmiyorum. Çünkü biz para konuşmadık. Kulübümüzün borcu yok. Mesut Özil'in kulübü satın alması Çorum FK açısından da yararlı olur. Bu nedenle kendisine her türlü yardımcı oluruz."

"Takımımızın tanıtımı açısından yararlı oldu"

Şu an biz Süper Lig ayarında tesislere sahip bir kulübüz. 15 bin kişilik stadımız ve harika tesislerimiz, kulüp binamız var. Çok iyi de bir kadro kurduk. Kulüp anonim şirket olduğu için satışına engel bir durum yok. Kulüp hisselerine sahip olan başkanımız Fatih Özcan geçen hafta kızıp istifa etti. Kulübün sahibi kendisidir. Şu an İkinci Lig'de grubumuzda 6. sıradayız. 1. Lig'e yükselme ve play-off iddiamız devam ediyor. Mesut'un kulübümüzle ilgilenmesi, takımımızın tanıtımı açısından yararlı oldu."

Mesut Özil kulüp satın alacak
SPOR
Mesut Özil kulüp satın alacak

Fenerbahçe'de kornerler karavana
SPOR
Fenerbahçe'de kornerler karavana
Resmen tanıtıldı

Resmen tanıtıldı

Tek şarjla 1000 km menzili ile geleceğe ışık tutuyor.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Üşüyenler ve sosyal mesafeyi gözetenler 'cam fanus'a geçiyor.
Önce Ramazan şimdi de Emine

Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı.

​Belediye Başkanı açıkladı: Mutlaka bir çalışma yapılacak.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki.

Kovanları parçalayan ayının yaptığı hayrete düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.