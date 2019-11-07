Cristian Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 6-0 kaybetti.
Mücadelenin ardından bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Cristian Baroni yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Brezilyalı oyuncu paylaşımında" Üzülmeyin" ifadesine yer verirken, bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. İşte Baroni'nin o paylaşımı;
Maç sonucu | #RMvGS: 6-0
Maç sonucu | #RMvGS: 6-0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2019
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