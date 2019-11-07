SÜPER LİG

Cristian Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 kaybettiği mücadeleden sonra Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baroni, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 200 karşılaşmada 29 gol, 22 asistlik performans sergilemişti.

Baroni, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 200 karşılaşmada 29 gol, 22 asistlik performans sergilemişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 6-0 kaybetti.

Mücadelenin ardından bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Cristian Baroni yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Brezilyalı oyuncu paylaşımında" Üzülmeyin" ifadesine yer verirken, bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. İşte Baroni'nin o paylaşımı;

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