Juventus forması giyen yıldız futbolcu Ronaldo, koronavirüse karşı ülkesinde örnek bir davranışa imza atıyor.

Marca'da yer alan habere göre Portekizli yıldız, koronavirüse yakalanan hastaların ücretsiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla ülkesinde sahibi olduğu oteller zincirini hastaneye dönüştürecek.

Ronaldo'nun bu hastanelerde görev alacak doktor ve personelin maaşlarını da ödeyeceği ifade edildi.