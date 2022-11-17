Cristiano Ronaldo merakla beklenen emeklilik duyurusunu yaptı Portekiz'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesinde ses getiren bir açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcu, Portekiz ile kupayı kazanması halinde emekli olacağını duyurdu.

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