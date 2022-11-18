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Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi itirafı: Aynı takımda oynayacaklar mı?

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, gündemi sarsacak açıklamalar yapma devam ediyor. Hem kulübü Manchester United'ı hem de teknik direktör Erik Ten Hag'ı adete topa tutan Cristiano Ronaldo, merak edilen bir soruyu da yanıtladı. Lionel Messi ile aynı takımda oynama ihtimaline açık kapı bırakan Ronaldo, Arjantinli oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo PSGye mi transfer oluyor? Messi itirafı: Aynı takımda oynayacaklar mı?
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo'nun, röportajının ikinci bölümü yayınlandı. Hem kulüp yöneticileri hem de teknik direktör Erik ten Haag hakkında sert açıklamalar yapan Portekizli oyuncu, merak edilen bir soruyu da yanıtladı.

Ronaldo'dan Messi ile aynı takımda oynamaya açık kapı

Uzun zamandır sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin aynı takımda oynaması yönünde görüşler bildiriliyordu. Bu konunun Ronaldo'ya sorulması üzerine 37 yaşındaki yıldız, bu fikre açık kapı bıraktı. Ronaldo, Lionel Messi ile PSG'De oynama düşüncesine, "Neden olmasın, bilmiyorum. Asla asla diyemezsiniz" yanıtını verdi.

Röportajı yapan Piers Morgan ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

  • Priers Morgan: "Finaldesiniz. Portekiz-Arjantin. Sen 2 tane attın, Messi de 2 tane attı. Son dakika, golünü attın ve Dünya Kupası'nı kazandınız."
  • Cristiano Ronaldo: "Bu yaşanırsa kariyerimi noktalarım." (Gülerek)
  • Piers Morgan: "Seni dışarıda tutuyorum. Messi, gördüğün en iyi futbolcu mu?"
  • Cristiano Ronaldo: "Evet. Zidane'ı da ekleyebiliriz. Bu arada Messi ile 16 yıl aynı sahneyi paylaştık. Dile kolay! O inanılmaz bir oyuncu. Büyülü. Onunla harika bir ilişkim var. Messi gerçekten saygı duyduğum bir futbolcu. Benim hakkımda her zaman güzel konuşuyor. Futbol için harika işler yapan harika bir adam."
  • Piers Morgan: "Mbappe, Real Madrid'e gitti diyelim. Sen ve Messi, PSG'de bir araya geldiniz..."
  • Cristiano Ronaldo: "Neden olmasın, bilmiyorum. Asla asla diyemezsiniz."

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