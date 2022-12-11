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Cristiano Ronaldo'dan duygusal açıklama: "Hayallerim sona erdi"

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Fas'a elendikleri karşılaşmadan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen futbolcu, Dünya Kupası hayalinin sona erdiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldodan duygusal açıklama: Hayallerim sona erdi
Cristiano Ronaldo - Portekiz

Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Portekizli yıldız, Dünya Kupası hayalinin dün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun sözleri şöyle;

  • -“Portekiz için Dünya Kupası’nı kazanmak, kariyerim boyunca kurduğum en hırslı ve en büyük hayaldi.”
  • -"Uluslararası arenada birçok kupa kazandım ama ülkemin adını dünyanın zirvesine yazdırmak benim en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Geçen 16 yılda 5 farklı Dünya Kupası'nda gol attım. Her şeyimi verdim."
  • -"Her şeyimi sahada bıraktım. Savaşmaktan asla kaçmadım ve bu hayal için asla pes etmedim. Ancak dün, kurduğum hayal sona erdi."
  • -"Herkesin bilmesini istiyorum. Yazılanların, söylenenlerin aksine Portekiz'e olan bağlılığım değişmedi. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme sırtımı hiçbir zaman dönmedim."
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