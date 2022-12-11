Cristiano Ronaldo'dan duygusal açıklama: "Hayallerim sona erdi"

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Okan Buruk yıldız futbolcunun transferiyle ilgili bilinmeyen detayı açıkladı: Oğlum önerdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer sorularına cevap verdi. "Cristiano Ronaldo'yu her hoca ister" diyen başarılı çalıştırıcı, Moussa Dembele'yi ise devre arasında almanın zor olduğunu ifade etti. Buruk ayrıca Dries Mertens'in transferindeki bir detayı da ilk kez açıkladı.