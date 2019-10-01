Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını üzecek açıklama

Juventuslu oyuncu Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Sport Bible'e röportaj veren yıldız oyuncu kariyerini yakın bir zamanda sonlandıracağını ifade etti.

Futbolda önemli olanın yaş olmadığın belirten Ronaldo, "Futbolu her zaman çok seviyorum. Taraftarlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Onlar da Ronaldo'yu seviyorlar. Futbolda sahip olduğum şeyleri başarmak için çok çalıştım. Bunun için özveri ve tutku gerekli.Bu sporda yaş önemli değil. Önemli olan mentalite." dedi.

Futbol hayatını ne zaman bitireceği hakkında da konuşan Portekizli yıldız, "Şu son 5 seneye baktığımda, kendimi futbolun dışında, iş yapmayı sevdiğimi fark ettim. Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde neler olacağını kim bilebilir? Bu kararım birileri için sürpriz olabilir." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu açıklamaları yıldız oyuncunun kariyerini sonlandıracağı şeklinde yorumlandı.





Giyim, parfüm, ayakkabı ve otel gibi birçok alanda iş yapan ve kendi markasını tasarlayan Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde 12 yaşındayken kendisine hamburger veren kadınları bulup onlara yardım etmişti;

