Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz 3 puanın sahibi oldu

Macaristan ve Portekiz EURO 2020'deki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Portekiz, Budapeşte'de dolu tribünler önünde oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup etti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Guerreiro ve Ronaldo (2) attı.
- Öte yandan Portekiz'de Cristiano Ronaldo mücadelede 2 gol atarak yıldızlaştı. Başarılı oyuncu böylelikle turnuva tarihinin en çok gol atan ve galibiyet alan oyuncusu unvanının sahibi oldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo #EURO2020 #POR pic.twitter.com/ROZaEJrZri
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo #EURO2020 #POR pic.twitter.com/ROZaEJrZri— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 15, 2021