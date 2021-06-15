Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz 3 puanın sahibi oldu Macaristan ve Portekiz EURO 2020'deki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Portekiz, Budapeşte'de dolu tribünler önünde oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 20:50 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 21:26 Yeni Şafak