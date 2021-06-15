Spor Cristiano Ronaldonun tarihe geçtiği maçta Portekiz 3 puanın sahibi oldu
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Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz 3 puanın sahibi oldu

Macaristan ve Portekiz EURO 2020'deki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Portekiz, Budapeşte'de dolu tribünler önünde oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldonun tarihe geçtiği maçta Portekiz 3 puanın sahibi oldu
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu unvanının sahibi oldu.

Macaristan ve Portekiz EURO 2020'deki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Portekiz, Budapeşte'de dolu tribünler önünde oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Guerreiro ve Ronaldo (2) attı.

  • Öte yandan Portekiz'de Cristiano Ronaldo mücadelede 2 gol atarak yıldızlaştı. Başarılı oyuncu böylelikle turnuva tarihinin en çok gol atan ve galibiyet alan oyuncusu unvanının sahibi oldu.

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