SÜPER LİG

Crivelli'nin adalesinde yırtık oluştu

Başakşehir'in yıldızı Enzo Crivelli'nin adalesinde yırtık oluştu. Golcü oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enzo Crivelli

Enzo Crivelli

Başakşehir’in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho’ya bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.

  • Crivelli’nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu.

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"Crivelli'nin arka adelesinde yırtık oluştu. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracağını, milli maç arası sonrası dönebileceğini düşünüyorum."


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