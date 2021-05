Cudi Dağı'nda tenis turnuvası : Yeteneklerini heba etmeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’nda, Türkiye’nin birçok ilinden 101’i erkek, 37’si kadın toplam 138 sporcu mücadele etti. Turnuvanın 3. gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kente geldi. Final karşılaşması öncesinde bir konuşma yapan Kasapoğlu, amaçlarının 84 milyonun bir ve beraber olması olduğunu söyledi. Kasapoğlu, “Şırnak’da bugün ulusal bir kupa var ama inşallah uluslararasını da gerçekleştireceğiz. Tenisiyle, atletizmiyle, jimnastiğiyle sporun her branşıyla Şırnak bir spor şehri olarak ilerleyecek” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

HER ALANDA KOŞAN BİR TÜRKİYE VAR

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tenis kortlarımız, basketbol alanlarımız, voleybol alanlarımız, atletizm pistlerimiz, havuzlarımız gibi her alanda iddiası olan, her alanda hedefi olan, alın teri döken gençlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıldan beri her alanda, şehir hastanesi, havalimanı, ulaşımı, sağlığı, eğitimi, sanayisi, ekonomisi, sporu, her alanda yürüyen, koşan bir Türkiye var. Bu hızı daha da artıracağız. Amacımız insanımızın mutluluğudur.”

Turnuvada erkeklerde birinci Ağrı’dan Habip Anak, ikinci Mehmet Semih Aslan oldu. Kadınlarda ise birinciliği Mersin’den Nil Delice, ikinciliği Adıyaman’dan Ecem Yaren elde etti. Kupa ve madalyaları Bakan Kasapoğlu takdim etti.

O ESKİ TABLOLARI YAŞATMAYACAĞIZ

Turnuvaya katılım gösteren herkese teşekkür eden Kasapoğlu, başarılı tenisçilerin olduğunu belirtti. Kasapoğlu, her türlü imkanı seferber etmeyi sürdüreceklerini aktararak, şunları kaydetti: “Geçen geldiğimizde hep birlikte konuşmuştuk. Şırnak’taki gençlerin müziğe olan ilgisi, yeteneği ve sevgisinden dolayı müzik temalı gençlik merkezlerimizden birini kentte açıyoruz. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye cennet vatan. Bir tarafta kış sporları, bir tarafta su sporları var. Gençlerimizin her birinin ayrı bir yeteneği, ayrı bir potansiyeli var. Birini dahi heba etme lüksümüz yok. Amacımız insanımızın mutluluğu, müreffeh olması, ülkenin standartlarının yükselmesidir. Bunun için hamdolsun her imkanı seferber ettiğimiz gibi hiçbir şekilde hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız, sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları insanımıza, bu güzel gençlere yaşatmayacağız.” Bakan Kasapoğlu, daha sonra final müsabakasını izledi.

CİZRE GENÇLİK MERKEZİ’Nİ AÇTI