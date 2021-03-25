Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: O ne frikikti maşallah

Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir dönemde Milli Takımımızın Hollanda gibi bir takımı, 4-2 gibi bir skorla yenmiş olması gerçekten memleketimize, milletimize ayrı bir gurur vermiştir." ifadelerini kullanarak, galibiyetten dolayı başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere takım kaptanı Burak Yılmaz ve futbolcuları kutladı.

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Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a santrafor daveti

Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu." dedi.

Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi." şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.

OYNAT 00:57 Burak Yılmaz'dan Hollanda'ya muhteşem frikik golü A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz sahadan 4-2 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu. Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı. BiP'te paylaş

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"O ne frikikti, maşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin bu maçta attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti? Maşallah" ifadelerini kullandı.

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Burak Yılmaz da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." yanıtını verdi.

Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.