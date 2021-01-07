Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Lig'deki yayıncı kuruluş konusu ve kulüplerin mali yapılarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin başkanı olduktan sonra birçok kez Erdoğan'ı külliyede ziyaret etmiş ve Türk futboluna dair fikir alışverişinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/d6WuQvHqog — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 7, 2021

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