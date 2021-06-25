Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadyumu'nu açtı

Hatay'ın yeni stadyumunda mutlu sona ulaşıldı.
Süper Lig ekibi Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.
- Hatay Stadyumu'nun özellikleri
- 25 bin seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nda 24 adet loca bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemine doğal çim serilen stadyum, bin 500 araçlık otopark alanına sahip.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirdi 👀 pic.twitter.com/znCFUN1k7R
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirdi 👀 pic.twitter.com/znCFUN1k7R— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2021