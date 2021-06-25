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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadyumu'nu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan 25 bin seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nun açılışını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadyumunu açtı
Hatay Stadyumu'nun drone görüntüsü.

Hatay'ın yeni stadyumunda mutlu sona ulaşıldı.

Süper Lig ekibi Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

  • Hatay Stadyumu'nun özellikleri
  • 25 bin seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nda 24 adet loca bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemine doğal çim serilen stadyum, bin 500 araçlık otopark alanına sahip.

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