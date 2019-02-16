MİLLİ TAKIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımın hocası yerli olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de katıldığı özel yayında futbol gündemiyle ilgili konuştu. Erdoğan, çok tartışılan VAR sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederken Milli Takımın yeni hocasının yerli olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de katıldığı özel yayında futbol gündemiyle ilgili konuştu. Erdoğan, son zamanlarda çokça tartışılan VAR sistemi ve 'Milli Takımın hocası kim olacak?' konusuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın futbol gündemine dair yaptığı açıklamalar;

  • "VAR sistemini de kontrol eden bir sistem kurulmalı. VAR sisteminin eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. "Check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir."

"Milli Takımın hocası yerli olmalı"

  • "Yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde yerli hocalarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir daha yıl boyu zaten bütün maçlarda, icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR yorumu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR yorumu

ATV'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan VAR sistemini de yorumladı.

Milli Takım için hoca tercihini yaptı
Diğer

Milli Takım için hoca tercihini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı çalıştırmasını istediği teknik direktörü de açıkladı.


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