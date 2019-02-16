Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımın hocası yerli olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de katıldığı özel yayında futbol gündemiyle ilgili konuştu. Erdoğan, son zamanlarda çokça tartışılan VAR sistemi ve 'Milli Takımın hocası kim olacak?' konusuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın futbol gündemine dair yaptığı açıklamalar;

"VAR sistemini de kontrol eden bir sistem kurulmalı. VAR sisteminin eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. "Check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir."

"Milli Takımın hocası yerli olmalı"

"Yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde yerli hocalarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir daha yıl boyu zaten bütün maçlarda, icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor."

01:44 dk 15 Şubat 2019 Diğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR yorumu ATV'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan VAR sistemini de yorumladı.