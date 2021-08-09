Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı. Milli sporcular Tokyo 2020'de okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti. Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.

Güreş ve tekvando gibi geleneksel sporda 5 madalya alan milli sporcular okçuluk, boks ve cimnastikte de tarihi başarılara imza atı. Karatede de 4 milli sporcu madalya kazanma başarısı gösterdi. Geçmiş oyunlarda güreş, tekvando ve boksta madalyalar alan Türk sporcular bunlara okçuluk ve cimnastiği de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Tokyo 2020'den dönen milli sporcularımızı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler"