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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beşiktaşa tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı tebrik etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik mesajı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum."


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