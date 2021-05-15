Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum."
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021