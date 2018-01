Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" denildi. Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi.Yaşadığımız unutulmaz 🇹🇷@CenkTosun_ pic.twitter.com/LeyxiDdukx— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018 "Ona burada iyi bakacağız"Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız! pic.twitter.com/tpF7o3KM5k— Everton (@Everton) 5 Ocak 2018

Premier Lig hesabından Cenk Tosun mesajı Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.Resmi açıklamanın ardından Premier Lig'in sosyal medya hesabından Cenk Tosun için özel bir video yayınlandı.Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcular, Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım ve Tuncay Şanlı'nın attığı gollere yer verilen videoda Cenk Tosun'a "Hoş geldin" denildi.Welcome to the #PL, @CenkTosun_! 👋🇹🇷 You're following in the footsteps of some outstanding Turkish talents... #WelcomeCenk @Everton pic.twitter.com/dVsB6jTmN4— Premier League (@premierleague) 5 Ocak 2018