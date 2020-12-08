UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçındaki görüntüsü dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi. Bunun sebebi Çakır'ın yeni imajıydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Şampiyonlar Ligi'nde kritik Lazio-Club Brugge maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın yeni imajı sosyal medyada futbolseverlerin dikkatini çekti.

Saçlarını tamamen kestiren Çakır'ın yeni imajı sosyal medyada şaşkınlık yaşattı.

Öte yandan büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Lazio Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra gruptan çıkarken Club Brugge üzülen taraf oldu.

  • Çakır, mücadelede Lazio lehine bir penaltı çalarken Club Bruggelu Sobol'u da iki sarı kartla oyundan attı.

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