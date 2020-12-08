Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçındaki görüntüsü dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'nde kritik Lazio-Club Brugge maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın yeni imajı sosyal medyada futbolseverlerin dikkatini çekti.
Saçlarını tamamen kestiren Çakır'ın yeni imajı sosyal medyada şaşkınlık yaşattı.
Öte yandan büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Lazio Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra gruptan çıkarken Club Brugge üzülen taraf oldu.
- Çakır, mücadelede Lazio lehine bir penaltı çalarken Club Bruggelu Sobol'u da iki sarı kartla oyundan attı.
Club Brugge kalecisi Mignolet, Lazio maçının son dakikasında ileriye çıktı. Yerde kalan Mignolet, Cüneyt Çakır'dan penaltı bekliyor #UCL pic.twitter.com/fSQ1yskgxg
Club Brugge kalecisi Mignolet, Lazio maçının son dakikasında ileriye çıktı. Yerde kalan Mignolet, Cüneyt Çakır'dan penaltı bekliyor #UCL pic.twitter.com/fSQ1yskgxg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2020
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