PREMİER LİG

Dağlarda yaşamayı planlıyordu dünya devine transfer oldu

Yaz transfer dönemi birçok farklı transfer hikayesine sahne oldu. Bazı oyuncular transferin ilk günlerinde bazıları da son gün imzayı attı. Ancak bunlardan bir tanesi var ki onun transferi yaptığı açıklamalar sonrasında daha da anlam kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edinson Cavani Uruguay'daki çiftliklerinde hayvancılıkla uğraşıyor.

Edinson Cavani Uruguay'daki çiftliklerinde hayvancılıkla uğraşıyor.

Yaz transfer döneminin en çok merak edilen imzalarından biri son gün gerçekleşti. Manchester United, transferin bitmesine 1 gün kala serbest statüde bulunan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Cavani'nin Manchester United'a transferi çok büyük bir sürpriz gibi görülmese de yaptığı açıklamalar futbolseverleri şaşırttı.

Cavani, transferi sonrasında şöyle konuştu;

  • "PSG'den ayrıldıktan sonra özellikle de pandemi nedeniyle Uruguay'da ailemin çiftliğinde çalıştım. Dağlara çıktım ve ailemle ilgilendim. Futbolu bırakıp bu hayatı yaşamayı düşünmeye başlamıştım. Manchester United'dan gelen teklif sonrasında bunu reddedemezdim. 2 yıl daha üst düzey bir şekilde futbolun içinde olmak istiyorum"

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