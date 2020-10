Dağlarda yaşamayı planlıyordu dünya devine transfer oldu

Yaz transfer döneminin en çok merak edilen imzalarından biri son gün gerçekleşti. Manchester United, transferin bitmesine 1 gün kala serbest statüde bulunan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Cavani'nin Manchester United'a transferi çok büyük bir sürpriz gibi görülmese de yaptığı açıklamalar futbolseverleri şaşırttı.

Cavani, transferi sonrasında şöyle konuştu;

"PSG'den ayrıldıktan sonra özellikle de pandemi nedeniyle Uruguay'da ailemin çiftliğinde çalıştım. Dağlara çıktım ve ailemle ilgilendim. Futbolu bırakıp bu hayatı yaşamayı düşünmeye başlamıştım. Manchester United'dan gelen teklif sonrasında bunu reddedemezdim. 2 yıl daha üst düzey bir şekilde futbolun içinde olmak istiyorum"