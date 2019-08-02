GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Son olarak PSG forması giyen Brezilyalı sağ bek Daniel Alves, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dani Alves, son olarak Brezilya Milli Takımı formasıyla Copa America'yı kazandı.

Dani Alves, son olarak Brezilya Milli Takımı formasıyla Copa America'yı kazandı.

Fotoğraf: LUISA GONZALEZ / Reuters

Brezilya ekibi Sao Paulo, PSG ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Daniel Alves'in transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.

  • Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımların formalarını giyen Dani Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk kupası kaldırdı.


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