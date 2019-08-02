Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Brezilya ekibi Sao Paulo, PSG ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Daniel Alves'in transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımların formalarını giyen Dani Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk kupası kaldırdı.

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 Ağustos 2019



