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Danimarka-Belçika maçı nefes kesti: De Bruyne mücadelenin yıldızı oldu

Belçika, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada De Bruyne attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarka-Belçika maçı nefes kesti: De Bruyne mücadelenin yıldızı oldu
De Bruyne, Belçika'nın Danimarka karşısındaki galibiyet golünü attı.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin De Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.

Christian Eriksen için 10. dakikada oyun durdu

  • EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

Danimarka-Belçika maçının golleri;

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