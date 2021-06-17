Danimarka-Belçika maçı nefes kesti: De Bruyne mücadelenin yıldızı oldu Belçika, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada De Bruyne attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 20:51 Son Güncelleme: 17 Haziran 2021, 22:36 Yeni Şafak