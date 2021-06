Danimarka-Belçika maçı nefes kesti: De Bruyne mücadelenin yıldızı oldu

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin De Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.

Christian Eriksen için 10. dakikada oyun durdu

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

❤️ Denmark and Belgium unite to show their support for Christian Eriksen.#EURO2020 pic.twitter.com/jaaTpCNA3n — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Danimarka-Belçika maçının golleri;

⚽GOL! Denayer'in büyük hatasını Poulsen affetmiyor.#EURO2020 #BEL #DEN pic.twitter.com/jctHpsc3xg — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2021

⚽GOL! Oyuna girdi maçı değiştirdi! KEVIN DE BRUYNE!! Belçika'dan harika bir takım oyunu!#EURO2020 #BEL #DEN pic.twitter.com/AxWj8lcHcJ — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2021