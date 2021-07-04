Danimarka'nın başarısının perde arkasında dramatik hikayeler var

Danimarka'nın EURO 2020'deki başarısının birinci kahramanı kuşkusuz teknik direktör Kasper Hjulmand. 49 yaşındaki teknik adam göreve getirildiği dönemde eleştirilse de yaptığı çalışmalarla takdir kazandı.

Hollanda ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulunan ve buralardaki milli takım merkezlerini inceleyen tecrübeli teknik adam, turnuva öncesinde ise Diego Simeone'den randevu alarak idmanlarını takip etmek için izin istedi. Hjulmand yaklaşık 10 gün boyunca Atletico Madrid'i analiz etti ve idmanlarını detaylı olarak inceledi. Danimarkalı çalıştırıcının yaptıkları bununla sınırlı değildi. Hjulmand, ülkenin önde gelen isimleriyle görüşmeler gerçekleştirerek milli takım karakteri oluşturmak istediğini açıkladı ve bunu da 'Danimarka'nın çocukları bu futbolcuları örnek olarak görmeli. Biz onlara iyi bir örnek olmalıyız' diyerek ifade etti.

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Yaşananlar tesadüf değildi

Danimarka adına turnuvanın ilk maçında takımın en büyük yıldızı Christian Eriksen, kalp rahatsızlığı yaşamış ve yere yığılmıştı. O anda Danimarka Kaptanı Kjaer'in müdahalesi ve futbolcuların mahremiyet duvarı oluşturması büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bunların tesadüf olmadığı ve milli takımın EURO 2020 hazırlığı sürecinde yaptığı çalışmaların ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

Danimarkalı futbolcular Eriksen'in kalbinin durduğu anlarda mahremiyet duvarı oluşturmuş ve görüntü alınmasına izin vermemişti.

Teklifleri kardeşi için reddediyor

Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand'ın otizmli kardeşine adadığı ömür ve engelli bireyler için yaptığı çalışmalar ülkesinde büyük alkış alıyor. Bu yüzden artık sadece Danimarka'da olmak istediğini söyleyen Hjulmand gelen teklifleri de bu sebeple reddediyor. Sadece Danimarka'nın değil tüm dünyanın saygısını kazanan 49 yaşındaki çalıştırıcının başarısı ona ülkesinin teknik direktörlüğünü yapmayı uzun yıllar yapmayı sağlayacak gibi gözüküyor.

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